У ЄС зростає невдоволення діями фон дер Ляєн у зовнішній політиці

У Європейському Союзі зростає невдоволення діями президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка, на думку низки країн, намагається позиціонувати себе як головного представника ЄС за кордоном. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, чиновників ЄС та законодавців із різних країн блоку. Як зазначається, у перші дні американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану фон дер Ляєн вийшла за межі своїх повноважень. Вона висловлювала підтримку зміні режиму в Ірані та провела щонайменше 10 телефонних розмов із представниками Євросоюзу та країн Перської затоки. За даними дипломатів, її публічні заяви часто виходили за межі консенсусу між членами блоку.

Французька депутатка Європарламенту Наталі Луазо заявила, що дії фон дер Ляєн створюють враження, ніби вона діє без мандата та розвідувальних даних, і можуть заплутати зовнішні відносини ЄС.

Роль головного координатора зовнішньої політики ЄС покладена на Каю Каллас, завдання якої – підтримувати зв’язки із столицями та формулювати спільну позицію блоку. Дипломати побоюються, що дії фон дер Ляєн можуть створити плутанину у зовнішньополітичних відносинах.

У свою чергу, у Єврокомісії відкидають критику. Там заявили, що президентка виконує свої обов’язки відповідно до договорів ЄС і демонструє політичне лідерство у зовнішній політиці, налагоджуючи контакти на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, включно з ініціативою Global Gateway для стимулювання інвестицій по всьому світу.

