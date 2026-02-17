Нафта без російського шлейфу: Хорватія готова рятувати Центральну Європу від паливної кризи

Хорватія висловила готовність підтримати сусідні країни у вирішенні енергетичних викликів. Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що країна допоможе Угорщині та Словаччині з транзитом нафти, проте це не стосуватиметься сировини з РФ.

Реагуючи на спільне звернення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто та міністерки економіки Словаччини Деніси Сакової, Хорватія підтвердила свою роль як надійного енергетичного хаба в регіоні.

Позиція офіційного Загреба

Анте Шушняр наголосив, що Хорватія діятиме виключно в межах міжнародного права та санкційної політики:

«Ми готові допомогти вирішити гостру проблему з паливом у рамках законодавства ЄС та правил Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). Ніхто не повинен залишатися без палива».

Ключові аспекти пропозиції

Енергетична безпека: Загреб запевнив, що не дозволить поставити під загрозу постачання палива в Центральній Європі.

Дотримання санкцій: Транзит можливий лише для нафти неросійського походження, що відповідає поточним обмеженням ЄС та США.

Інфраструктурна готовність: Хорватія має технічні потужності для забезпечення альтернативних маршрутів постачання через свою територію.

Такий крок Хорватії створює умови для диверсифікації джерел енергії для Будапешта та Братислави, водночас посилюючи тиск на енергетичну ізоляцію країни-агресора.