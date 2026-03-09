Ескалація на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки має прямий вплив на добробут українців, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили наслідки війни навколо Ірану та можливі ризики для України, Європи й глобальних ринків. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами президента, ескалація на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки має прямий вплив на безпекову ситуацію у світі, а також на постачання, економічну стабільність і добробут українців.

Під час засідання заслухали доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ та міністра оборони. Учасники наради проаналізували розвиток війни навколо Ірану та можливі наслідки її затягування.

Окремо розглянули запити від інших держав щодо безпекової підтримки з боку України, зокрема у сфері протидії ударним дронам типу «шахед» та подібним загрозам.

Як повідомив Зеленський, станом на зараз Україна отримала 11 відповідних запитів від країн – сусідів Ірану, а також від європейських держав і США. Йдеться про зацікавленість у використанні українського досвіду у сфері протиповітряної оборони, перехоплювачів дронів, систем радіоелектронної боротьби та підготовки фахівців.

Президент наголосив, що Україна готова позитивно реагувати на звернення тих держав, які підтримують її у боротьбі проти російської агресії. Частину таких запитів уже опрацювали та ухвалили конкретні рішення щодо допомоги.

Водночас РНБО разом із Генштабом і Силами оборони визначатимуть, на які додаткові запити Україна зможе відповісти, не послаблюючи власних оборонних можливостей.

Зеленський також підкреслив, що іранський режим не повинен отримати жодних переваг у протистоянні з тими, хто захищає життя людей. За його словами, міжнародна спільнота має діяти спільно для стабілізації ситуації як у регіоні, так і на глобальних ринках.

Президент додав, що Україна раніше пропонувала партнерам посилити співпрацю у сфері захисту від дронів і ракет, а також працювати над знищенням виробництв зброї режимів-агресорів. Він зазначив, що іранський та російський режими підтримують один одного, а в ударних дронах, які застосовуються у регіоні, фіксують дедалі більше російських компонентів.