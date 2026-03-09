﻿
Тристороння зустріч відкладається: Зеленський про переговори між Україною, РФ та США

Наразі пріоритет партнерів і вся увага зосереджується на ситуації навколо Ірану. Через це відкладається зустріч, яка за пропозицією американської сторони планувалася на цей тиждень за участі команд України, США та Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з українською переговорною командою.

ForUA нагадує, раніше повідомлялося, що наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії може відбутися вже цього тижня. Йшлося про те, що сторони визначають місце проведення переговорів.

Спочатку зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, проте її довелося перенести через безпекову ситуацію в Ірані.

 

