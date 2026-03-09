﻿
Культура

На столичному вокзалі відкрили виставку, присвячену пам’яті Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі»

Центральний залізничний вокзал Києва став майданчиком для знакової культурно-історичної події. 8 березня тут презентували експозицію, присвячену життю та подвигу Героя України, легендарного командира підрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла.

Цей проєкт — не лише хроніка воєнних дій, а глибоке занурення в історію становлення особистості, яка стала символом сучасного українського спротиву.

Від юнака до легенди

Експозиція охоплює понад десятиліття боротьби, розпочинаючи з 2014 року. Відвідувачі мають змогу простежити шлях «Да Вінчі» через призму культурних та суспільних змін:

  • Гартування юності: Як формувався світогляд молодого добровольця.

  • Бойовий шлях: Етапи війни проти російської агресії, що триває з 2014-го.

  • Спадщина: Історія створення та розвитку батальйону «Вовки Да Вінчі», який став зразком бойового братерства.

Символ покоління

Дмитро Коцюбайло закарбував своє ім'я в історії як перший доброволець, який отримав звання Героя України прижиттєво (2021 рік). Він також був наймолодшим командиром, удостоєним цієї найвищої державної нагороди.

Життя героя обірвалося 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Йому було лише 27 років. Сьогодні місце його спочинку на Аскольдовій могилі є одним із нових місць національної пам’яті столиці.

Виставка на вокзалі — це можливість для тисяч пасажирів та гостей міста на мить зупинитися і відчути тяглість української боротьби через історію однієї людини, яка стала голосом цілого покоління.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

виставкаДа ВінчіДмитро Коцюбайло
Популярнi статтi