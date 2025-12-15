Різдвяний тиждень у Києві: топ-5 виставок, прем’єри та майстер-класи

Департамент культури Києва оприлюднив дайджест мистецьких подій на тиждень з 15 до 21 грудня. Кияни зможуть відвідати різноманітні різдвяні виставки в музеях, побачити театральні прем’єри, а також долучитися до святкових майстер-класів.

Міська влада вкотре нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Музеї: топ-5 різдвяних виставок

Київська картинна галерея Масштабна виставка «У саду різдвянім» триватиме до 1 лютого 2026 року. Спеціальна подія від видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» відбудеться 21 грудня.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Представлено виставку африканського мистецтва «Африка: директ». Кураторські екскурсії проходять щонеділі. На 21 грудня заплановано різдвяний концерт Петрикор оркестра.

Музей історії Києва Виставка «Різдвяний політ Щедрика», присвячена світовому символу Різдва. Експозиція триватиме до 18 січня 2026 року. 20 грудня тут також пройде майстер-клас із соломоплетіння «Сніжинка».

Музей української діаспори Показує понад 90 робіт на виставці «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя художника. 21 грудня пройдуть кураторські екскурсії від мистецтвознавиці Ганни Лексіної.

Музей шістдесятництва Пропонує виставку «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену. Кураторські екскурсії заплановані на 20 та 21 грудня.

Театри: прем’єри та різдвяні вистави

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра Прем’єра «Снігова Королева» відбудеться 21 грудня. Це музична подорож у світ різдвяної казки.

Київський академічний театр «Колесо» У репертуарі: «Одеса. Шалене кохання» (16 та 20 грудня) та драма «Мамо, де ти?» (19 та 21 грудня).

Музей книги і друкарства України 21 грудня запрошує на різдвяний бал «Барокові маски» та концерти класичної музики від Національної філармонії України.

Майстер-класи: створюємо святкову атмосферу

Музей «Садиба на Кудрявці» 21 грудня проведе майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас.

Національний музей декоративного мистецтва 20 грудня запрошує на майстер-клас із валяння «Іграшка-коник».

Бібліотеки: культурні вечорниці

Бібліотека «Книголюб» 21 грудня відбудеться літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.

Публічна бібліотека імені Лесі Українки 21 грудня представить театральну виставу Майстерні Лазовіч «Райко».

Крім того, столичні бібліотеки проводять розмовні клуби української мови, концерти та книжкові виставки.

Різдвяний культурний сезон допомагає киянам зберігати святкову атмосферу та традиції попри виклики воєнного часу. Міська влада нагадує дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час відвідування культурних заходів. Повний список подій доступний на офіційному сайті КМДА.