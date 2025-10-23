Мурашко повертається: шедеври, які змінили українське мистецтво, виставили у Києві вперше за 25 років

У Національному художньому музеї України відкрилась ретроспективна виставка видатного українського художника-модерніста Олександра Мурашка, присвячена 150-річчю з дня його народження. Експозиція під назвою «Олександр Мурашко. Кольорові модуляції» стала першою персональною виставкою митця у стінах музею за останні 25 років.

Кураторки виставки Леся Толстова та Марина Дроботюк відтворили історію розвитку творчості Мурашка у трьох залах музею. Відвідувачі можуть простежити еволюцію його кольорової палітри — від сірої гами петербурзького періоду до насичених кольорів пізніх робіт, де переважають бузкові та сині відтінки.

У першому залі представлені ранні роботи, серед яких «Натюрморт» (1892) та портрети, створені під час навчання в Петербурзькій академії мистецтв під керівництвом Іллі Рєпіна. Тут же експонуються твори, написані під впливом європейських мистецьких течій, зокрема «Портрет дівчини у червоному капелюсі» (1902–1903), створений у Парижі.

Другий зал демонструє роботи Мурашка з більш яскравою кольоровою гамою та експериментами зі світлом. Серед них «Праля» (1914), «Сонячні плями. Портрет Жоржа Мурашка» (1907) та ескізи до «Благовіщення» (1909) і «Каруселі» (1905–1906).

Третій зал присвячений пізньому періоду творчості художника, коли домінує синя палітра. Тут представлені «Портрет літньої жінки» (1916), «Автопортрет» (1917) та «Портрет жінки з квітами» (1918) — останній завершений твір Мурашка перед трагічною загибеллю у 1919 році. Художника розстріляли неподалік його дому, імовірно за завданням більшовицької ЧК.

Виставка дозволяє відвідувачам зануритися у багатогранний світ Мурашка, відчути еволюцію його художньої мови та насолодитися кольором, світлом і композицією, які зробили його одним із найвпливовіших українських митців модернізму.

