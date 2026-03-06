«Вони втратили все»: Трамп жорстко відповів на погрози Ірану та натякнув на зміну влади

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу керівництва Ірану, заявивши про повний крах оборонного потенціалу Тегерана. Коментуючи слова іранського міністра закордонних справ Аббаса Аракчі про готовність відбити будь-яке наземне вторгнення, американський лідер назвав такі заяви «марною тратою часу», повідомляє Sky News.

За словами Трампа, на сьогодні Іран не становить тієї загрози, про яку заявляє його керівництво, оскільки країна фактично позбулася своїх ключових військових активів.

Ключові тези заяви президента:

Військове виснаження Ірану: Трамп підкреслив, що Тегеран уже втратив свій флот і фактично «все, що міг втратити».

Ресурсна перевага США: Президент запевнив, що Сполучені Штати мають колосальні запаси боєприпасів — найбільші в історії, — які розміщені як всередині країни, так і на закордонних базах.

Ігнорування погроз: Наразі Вашингтон навіть не розглядає сценарій наземного вторгнення, вважаючи коментарі іранської сторони не вартими уваги.

Натяк на «нових лідерів»

Окрему увагу привернула заява Трампа щодо майбутнього політичного устрою Ірану. Він зазначив, що Вашингтон зацікавлений у появі «хорошого лідера» в країні.

«Ми хочемо, аби в Ірану був хороший лідер. У нас є люди, які, на мою думку, добре впораються з цією роботою», — резюмував Дональд Трамп.

Ці слова фактично підтверджують безкомпромісну позицію Білого дому щодо чинного режиму та готовність США підтримувати альтернативні політичні сили, здатні змінити курс Тегерана.