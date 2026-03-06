Апеляція, застава та секретність: нові подробиці перебування Галущенка під вартою

Підозрюваний колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко звернувся до адміністрації Київського слідчого ізолятора з вимогою не розголошувати інформацію про умови його перебування. Через цю заяву установа відмовилася відповідати на журналістський запит щодо деталей його побуту в камері.

Відмова СІЗО та позиція захисту

Редакція звернулася до ізолятора 27 лютого 2026 року з проханням уточнити, у якій камері перебуває Галущенко, скільки осіб перебуває з ним та чи подавав він запит на переведення до платної камери. Також журналістів цікавило, чи перебуває разом із ним інший фігурант справи — Ігор Миронюк, якого називають кумом ексміністра.

Замість відповідей начальник СІЗО Володимир Халавка надіслав копію заяви самого Галущенка від 4 березня. У ній ексміністр просить не надавати медіа жодних відомостей, оскільки вони нібито мають «персональний характер».

Водночас адвокат підозрюваного Віталій Свірєпов раніше запевняв, що умови його клієнта далекі від привілейованих:

Тип камери: звичайна, без поліпшених умов.

Сусіди: разом із Галущенком перебувають ще троє ув'язнених.

Облаштування: стандартний набір — вбиральня та умивальник.

Суд та багатомільйонна застава

Під час засідання 2 березня Галущенко висловлював обурення через увагу депутатів до його побуту в СІЗО, проте тоді він не згадував про власну заборону на розголошення цієї інформації.

Того ж дня Апеляційна палата ВАКС залишила ексміністра під вартою. Суд встановив заставу у розмірі 200 млн грн, яку Галущенко назвав «непідйомною», заявивши, що така сума фактично позбавляє його можливості вийти на волю.

Контекст справи «Мідас»

Герман Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. Його затримали при спробі виїхати з України. НАБУ підозрює колишнього урядовця у відмиванні коштів та участі у злочинній організації.

Справа є частиною масштабного розслідування корупції в енергетиці під кодовою назвою «Мідас». За даними слідства, у злочинних схемах використовувалися псевдоніми — зокрема, Галущенка у розмовах фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». Окрім нього, у справі фігурують колишні радники, топменеджери «Енергоатома» та представники так званого «бек-офісу з легалізації коштів».