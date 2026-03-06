﻿
Війна

З російського полону звільнено ще 300 українських захисників

З російської неволі визволено ще 300 військових та двох цивільних українців.

У п'ятницю відбувся другий і заключний етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Женеві, повідомляє Коордштаб.

Додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських Сил, Сил ТрО, Повітряних сил, Сил безпілотних систем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60.

Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя.

Визволених оборонців доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Фото: Коордштаб.

 Автор: Галина Роюк

