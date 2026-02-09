Стабільність української енергосистеми підтримують у ручному режимі

Вчора, 8 лютого, в Україні зафіксували рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, що дозволило стабілізувати роботу енергосистеми після масованих російських атак та зменшити дефіцит електропостачання. Ситуація в енергосистемі залишається складною, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Енергетики продовжують відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетної атаки в ніч проти 7 лютого.

Паралельно уряд працює над введенням в експлуатацію додаткових генеруючих потужностей. Зокрема, у Києві планується запуск ще 9 МВт додаткової генерації.

Шмигаль наголосив, що рекордний імпорт електроенергії дав змогу втримати баланс у системі та частково компенсувати дефіцит.

Крім того, Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. З початку повномасштабного вторгнення держава отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги для енергетичного сектору, з яких 25,1 тисячі тонн уже доставлено в регіони.

За останні два тижні до складів Міністерства енергетики надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 країн, зокрема Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ намагається створити «енергетичні острови» в Україні.