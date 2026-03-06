Музика — це зброя, а гітара — спецзасіб: Мінкульт прирівняв «Бумбокс» та «Без обмежень» до оборонних заводів

Міністерство культури видало наказ, який остаточно розставив крапки над «і» у питанні, хто в цій країні насправді тримає культурний фронт на замку. Гурти «Бумбокс» та «Без обмежень» отримали статус критично важливих підприємств. Тепер це не просто музичні колективи, а стратегічні об'єкти, що функціонують на рівні з енергомережами та оборонними заводами.

Згідно з документом, музиканти тепер офіційно визнані життєво необхідними для виживання економіки та підтримки духу в особливий період.

Що це дає артистам на практиці

Статус «критичності» відкриває перед рокерами та ліриками цілком приземлені, але надважливі можливості:

Бронювання кадрів: до 50% військовозобов’язаних учасників команд — від солістів до водіїв, що перевозять колонки — можуть отримати законний імунітет від повісток.

Легальні гастролі: дозвіл на виїзд за кордон тепер підкріплений не просто «чесним словом», а офіційним статусом стратегічного підприємства.

Валютна виручка для ЗСУ: можливість безперешкодно проводити благодійні тури та збирати кошти, доводячи, що гітара — це теж зброя, особливо якщо на неї є наказ Мінкульту.

Логіка міністерства

У відомстві пояснили: ці колективи відповідають усім критеріям підприємств, без яких функціонування країни в цей непростий час уявити важко. Схоже, пісні про «людей ми любимо, що нас не кинули» та «вільні люди» тепер мають не лише художню, а й державну цінність, підтверджену печаткою.

Поки одні сперечаються про справедливість бронювання, артисти готуються до нових виступів. Адже хто, як не вони, забезпечить «економічну стабільність» шляхом продажу квитків та мерчу, паралельно нагадуючи світу, що українська культура — це критично, важливо і тепер цілком офіційно заброньовано.