Орбан публічно пообіцяв зберігати блокаду фінансування для України

Прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв зберігати блокаду європейського фінансування для України, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Орбан заявив, що Україна не має технічних перепон для відновлення постачання, повідомляє "Європейська правда".



"Ситуація зрозуміла: нафтопровід "Дружба" не має технічних проблем, основою (припинення його роботи) є політичне рішення. Українці вирішили відрізати Угорщину від російської нафти, яка нам належить", – заявив він.



Орбан, коментуючи можливе надання Україні європейської підтримки у 90 млрд євро на два роки, заявив, що Угорщина пов'язує своє вето щодо цього рішення із припиненням роботи "Дружби". За його словами, Угорщина не буде знімати вето, і він виключив, що ця позиція буде скоригована до відновлення роботи нафтогону.

"Ніхто, навіть німці, не може вимагати від нас позитивної відповіді. Ми відповімо так, як того вимагають наші інтереси. І ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту", – заявив він.



Він не дав гарантії зняття вето у разі, якщо нафтогін відновить роботу.



Орбан заявив про намір не виконувати загальноєвропейське рішення щодо ембарго на постачання російських енергоносіїв: "Потрібно чітко заявити, що ми не виконаємо вимогу України відмовитися від дешевої російської енергії".