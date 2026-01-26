Словаччина планує звернутися до Суду ЄС через заборону на імпорт енергоносіїв із РФ

Словаччина офіційно повідомила про намір оскаржити рішення Євросоюзу щодо повного припинення імпорту російського газу в Суді ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар, повідомляє МЗС Словаччини.

У відомстві зазначили, що на засіданні Ради ЄС Словаччина проголосувала проти регламенту REPower EU, який передбачає поступове припинення закупівель газу з Росії, та висловила свої застереження.

Глава словацького МЗС підкреслив, що країна не готова до різкого розриву енергетичних зв’язків із Москвою.

"Ми не можемо погоджуватися на рішення, які не враховують реальні можливості та специфіку окремих держав і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх членів ЄС. Тому Словаччина планує звернутися до Суду ЄС із метою скасування цього регламенту", – зазначив Бланар.

ForUA нагадує, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна виступає проти надання Україні масштабної фінансової допомоги та прискореного вступу до ЄС.