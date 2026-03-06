Українські фахівці ППО вилітають на Близький Схід: деталі домовленості Зеленського та Трампа

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна надасть Сполученим Штатам спеціалізовану допомогу у боротьбі з іранськими безпілотниками. Відповідне рішення було прийняте після запиту Вашингтона щодо захисту американських військових баз у регіоні. За даними Reuters, українські фахівці розпочнуть роботу вже найближчими днями.

Ключові деталі домовленості

Запит США: Офіційний Вашингтон звернувся до Києва за підтримкою у захисті своїх об'єктів та особового складу від масованих атак дронами-камікадзе.

Українська експертиза: Протягом чотирьох років війни проти Росії Україна розробила унікальні та високоефективні методи збиття безпілотників типу «Шахед».

Доручення Президента: Володимир Зеленський уже віддав наказ забезпечити передачу необхідних засобів та направити українських спеціалістів до регіону для гарантування безпеки.

Контекст загострення на Близькому Сході

Ситуація загострилася після того, як Тегеран випустив сотні безпілотників по американських цілях у сусідніх країнах. Це стало відповіддю на масштабну авіаційну кампанію США та Ізраїлю проти Ірану, що розпочалася минулої суботи.

Президент США Дональд Трамп у четвер підтвердив готовність прийняти допомогу, зазначивши, що відкритий до підтримки від будь-якої країни в питанні захисту від іранської загрози.

Стратегічний інтерес України

Для Києва ця співпраця є не лише актом союзницької допомоги, а й частиною ширшої стратегії. Зеленський висловив занепокоєння, що інтенсифікація конфлікту в Ірані може відтягнути ресурси ППО від України.

Раніше президент заявляв про готовність України до «енергійного обміну»: надання власних технологій та перехоплювачів безпілотників в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot від союзників на Близькому Сході.

Також стало відомо, що Пентагон та країни Затоки зацікавилися українськими перехоплювачами «Шахедів».