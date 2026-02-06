НМТ-2026: знінено структуру тестових завдань

Український центр оцінювання якості освіти вніс зміни до структури завдань з фізики та хімії для національного мультипредметного тесту у 2026 році. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті УЦОЯО.

Згідно з оновленнями, у тесті з хімії загальну кількість завдань скорочено з 30 до 24. Зокрема, з тесту вилучили чотири завдання з вибором однієї правильної відповіді та два завдання відкритого типу.

Натомість у блоці фізики кількість завдань збільшено. Учасникам НМТ-2026 доведеться виконати 22 завдання замість 20 — до тесту додали два додаткові запитання з варіантами відповідей.

В УЦОЯО також уточнили мінімальний поріг для участі у вступній кампанії. Для тестів з фізики та хімії він становитиме не менше 5 тестових балів із 32 можливих.

Усі технічні вимоги та правила оцінювання вже затверджені. Попередній результат учасники зможуть побачити одразу після завершення тестування на екрані комп’ютера. Остаточні бали, переведені у шкалу 100–200, з’являться пізніше в електронних кабінетах вступників.

УЦОЯО наголошує, що завдання НМТ-2026 формуватимуться виключно на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому тест не передбачає аудіювання, завдань із розгорнутою відповіддю чи перевірки навичок читання.

Як повідомляло раніше ForUa, стали відомі всі дати, предмети та формат тестування НМТ -2026.