Папа Лев XIV поставив під сумнів одну з догм католицької церкви

Папа Римський Лев XIV поставив під сумнів одну з найдавніших концепцій католицького богослов’я — доктрину “справедливої війни”, заявивши, що вона більше не відповідає викликам сучасного світу. Про це йдеться в його першій великій енцикліці Magnifica Humanitas (“Величне людство”), оприлюдненій цього тижня, повідомляє Reuters.

У документі понтифік наголосив, що ідея, яка століттями використовувалася для морального виправдання воєн, втратила актуальність і дедалі частіше стає інструментом політичних маніпуляцій. “Теорія ‘справедливої війни’, яка занадто часто використовувалася для виправдання будь-якої війни, зараз застаріла”, — зазначив Папа Лев XIV.

Він підкреслив, що сучасне людство має інші, більш ефективні шляхи розв’язання конфліктів — передусім діалог, дипломатію та прощення. На думку понтифіка, саме ці інструменти мають замінити логіку збройного протистояння.

У Ватикані пояснили, що нова позиція Папи пов’язана з його занепокоєнням тим, як світові лідери дедалі частіше використовують концепцію “справедливої війни” як виправдання для початку бойових дій.

Кардинал Блейз Купіч, близький соратник понтифіка, наголосив, що ця теорія “завжди мала бути обмеженням, а не дозволом”, однак у сучасній політиці її сенс часто спотворюється.

У Reuters також зазначають, що останнім часом поняття “справедливої війни” згадували й у політичному контексті — зокрема представники адміністрації США. Водночас Лев XIV у своїй енцикліці різко засудив зростання кількості збройних конфліктів у світі та звернув увагу на небезпеку нової епохи воєн, де дедалі більшу роль відіграють технології.

Фактично Ватикан сигналізує про перегляд одного з ключових морально-богословських підходів до війни, який формувався століттями.

