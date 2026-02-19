Спалах ГРВІ: епідпоріг перевищено в 9 областях України

В Україні епідпоріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищено в дев’яти областях, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ зафіксовано:

Середнього рівня – Волинська, Київська, Полтавська, Рівненська та Хмельницька області.

Низького рівня – Закарпатська, Житомирська, Сумська та Черкаська області.

Київ та решта регіонів – показники захворюваності відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності.

За тиждень на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли понад 168 тисяч людей. Серед них понад 86 тисяч — діти, а більше ніж 81,5 тисячі — дорослі.

Через ускладнення від інфекцій до лікарень госпіталізували близько 5,7 тисячі пацієнтів, серед яких понад три тисячі дітей.

За даними МОЗ, з початку епідсезону в Україні ГРВІ перенесли понад 539 тисяч осіб, що на 4,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. COVID-19 виявили у 20 750 випадках.

У відомстві нагадують громадянам не займатися самолікуванням і при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря, а також дотримуватися правил гігієни та обмежувати контакт із близькими.

Як повідомляло раніше ForUa, найпростіший спосіб уникнути тяжких випадків грипу та серйозних ускладнень назвали медики.