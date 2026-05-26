Масовані атаки РФ: Україна заздалегідь знає про підготовку до ударів

Масовані ракетні та дронові атаки Росії проти України потребують складної підготовки, великої кількості техніки та тисяч військових, тому українські спецслужби здатні заздалегідь помічати ознаки майбутніх ударів, повідомляє Le Monde.

За даними журналістів, під час масштабних обстрілів РФ одночасно залучає стратегічну авіацію, кораблі Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, ракетні підрозділи, а також сотні операторів безпілотників.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для проведення атак лише минулими вихідними Росія залучила десятки тисяч військових. Одним із перших сигналів підготовки до ударів, за його словами, стає переміщення стратегічної авіації та активна підготовка літаків до бойових вильотів.

Фахівець із ППО Руслан розповів Le Monde, що Україна знала про масований удар 14 травня приблизно за шість днів до його початку. За його словами, ситуація ставала дедалі очевиднішою після виходу в море російських кораблів і підводних човнів, а також активізації авіації. Уже за кілька годин до атаки українська сторона мала точну інформацію про кількість та типи озброєння, які планувала застосувати РФ.

Водночас, як зазначає Le Monde, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і дронів, намагаючись виснажити українську систему ППО. За даними видання, заводи в Єлабузі та Іжевську щодня виробляють близько 130 ударних безпілотників та приблизно стільки ж дронів-імітаторів. Також російська промисловість щодня виготовляє крилаті ракети “Калібр”, Х-101 та балістичні ракети “Іскандер”.

