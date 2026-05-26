Biopell офіційно запустив BPL Padel Club — перше медійне падл-ком’юніті України

23 травня у Лісники Padel Club під Києвом відбулося офіційне відкриття BPL Padel Club — першого медійного падл-ком’юніті України, створеного компанією Biopell. Подія об’єднала представників спорту, бізнесу, шоу-бізнесу та lifestyle-середовища навколо нового формату активного дозвілля, який сьогодні стрімко набирає популярності у світі.

У межах відкриття відбувся перший зірковий падл-турнір за участі резидентів клубу та запрошених гостей. Серед учасників події — олімпійська призерка Дар’я Білодід, актор Тарас Цимбалюк, телеведуча Олена Світлицька, Ірина Адоніна та інші представники української медійної спільноти.

Станом на сьогодні до BPL Padel Club вже долучилися 35 учасників — спортсмени, актори, підприємці, та лідери думок, яких об’єднує спільне ставлення до здоров’я, ресурсу та якості життя.

BPL Padel Club став природним продовженням філософії Biopell — системного підходу до підтримки енергії, відновлення та довгострокового ресурсу людини. Для компанії спорт є не лише фізичною активністю, а й частиною сучасної культури життя, де здоров’я, продуктивність і сильне оточення формують нову якість взаємодії між людьми.

«Сьогодні падл — це значно більше, ніж спорт. У всьому світі навколо нього формується нова культура спілкування, партнерств та ком’юніті людей, які цінують розвиток, енергію й активний спосіб життя. Ми бачимо, як цей формат об’єднує підприємців, спортсменів, артистів і лідерів думок. Саме тому створили BPL Padel Club — простір, де спорт стає приводом для знайомств, нових можливостей та сильних зв’язків», — коментує Організаційний директор Biopell Padel Club - Катерина Семена.

Запуск клубу став лише першою точкою відліку. Надалі на учасників BPL Padel Club чекає насичена програма активностей: регулярні тренування, щомісячні ігри, медіа-турніри, закриті клубні зустрічі, спортивні ретрити та виїзні падл-тури.

Довідка

BPL Padel Club — перше медійне падл-ком’юніті України, засноване компанією Biopell. Клуб об’єднує людей, яких поєднує спільне ставлення до здоров’я, відновлення, особистої ефективності та якості життя.

Instagram: @bpl_padel.club

Контакти для ЗМІ:

+380 75 110 42 16

nondenom.pr@gmail.com

www.biopell-medical.com