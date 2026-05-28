США завдали нових ударів по військовому об'єкту в Ірані

Американські військові завдали ударів по військовому об'єкту, який, на думку офіційних осіб, становив загрозу для американських військ та комерційного морського судноплавства в Ормузькій протоці.

Крім нових ударів по військовому об'єкту Ірану, американські військові також перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які становили аналогічну загрозу, повідомляє Reuters.



Американські військові удари, про які раніше не повідомлялося, відбулися під час переговорів щодо припинення тримісячної війни, яка забрала життя тисяч людей і спричинила різке зростання світових цін на енергоносії з моменту її початку 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали ударів по Ірану.

