Україна піднялася на 14 сходинок у світовому рейтингу розвитку ШІ, – Федоров

Україна суттєво покращила свої позиції у глобальному рейтингу розвитку та впровадження штучного інтелекту. У новому Government AI Readiness Index 2025, підготовленому аналітичною компанією Oxford Insights, держава піднялася одразу на 14 позицій.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, попри повномасштабну війну Україна посіла 40-ве місце серед 195 країн світу, увійшовши до групи лідерів зі впровадження штучного інтелекту у Східній Європі.

Федоров також звернув увагу на окремі показники, за якими Україна демонструє одні з найкращих результатів у світі. Зокрема, рівень цифровізації державних послуг досяг 99,63%, що стало рекордним показником, а відповідність законодавчої бази міжнародним стандартам у сфері ШІ становить 92,25%.

Міністр нагадав, що рік тому уряд визначив стратегічну мету у сфері штучного інтелекту — до 2030 року увійти до трійки світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження ШІ.

Він підкреслив, що лише у лютому в Україні запрацював WINWIN AI Center of Excellence, а вже нині реалізуються ініціативи міжнародного масштабу. Серед них — запуск Дія.АІ, першого у світі національного AI-асистента для отримання державних послуг, створення національної великої мовної моделі (LLM) та розбудова інфраструктури AI Factory.

Крім того, штучний інтелект інтегрують у застосунки Мрія, Дія, інші продукти екосистеми Мінцифри та ключові державні процеси.

Окремим напрямом, за словами Федорова, залишається defense tech — технології штучного інтелекту вже застосовуються на полі бою та допомагають Україні захищати свою незалежність.

Очільник Мінцифри також анонсував подальші кроки: до кінця року планується запуск AI-асистентів у проєктах екосистеми Дії, презентація Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року, а також поява AI-асистента безпосередньо в застосунку Дія та представлення національної мовної моделі.