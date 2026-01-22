В Швейцарії штучний інтелект видаватиме дозвіл на смерть

Штучний інтелект стає новим елементом у найконтроверсійній сфері — асистованій евтаназії. Винахідник скандально відомої капсули Sarco, Філіп Нічтке, оголосив, що тепер система ШІ визначатиме психічну придатність людини до вибору смерті. Фактично штучний інтелект виконуватиме роль цифрового «воротаря» права на життя та смерть.

До 3D-друкованої капсули додали алгоритм психіатричної оцінки, повідомляє Futurism. Якщо ШІ визнає людину психічно спроможною, капсула активується. Користувач має до 24 годин, щоб скористатися пристроєм. Якщо цього не відбувається, процес автоматично припиняється і його потрібно починати знову.

Капсула Sarco дозволяє померти автономно: всередині користувач натискає кнопку, подається азот, рівень кисню падає, що призводить до втрати свідомості. Нічтке стверджує, що метод забезпечує «спокійну та автономну смерть», однак критики застерігають, що залучення ШІ у такому рішенні є серйозною етичною межею.

Sarco вперше застосували у 2024 році, коли 64-річна американка, хвора на серйозні імунні ускладнення, скористалася пристроєм у Швейцарії. Тоді ШІ-тестування ще не існувало — психіатричну оцінку провів лікар. Після цього жінка натиснула кнопку, яка запустила подачу азоту.

Швейцарська поліція заарештувала присутнього лікаря Флоріана Віллета за можливу «зовнішню допомогу», але згодом його звільнили. Торік він помер у Німеччині, скориставшись аналогічною капсулою; невідомо, чи проходив він ШІ-оцінку.

Нова версія Sarco також передбачає модель «Double Dutch» — для пар. ШІ оцінюватиме психічний стан обох, після чого вони можуть увійти у спільну капсулу і померти разом.

Критики наголошують, що покладання на ШІ у такому незворотному питанні ризикує звести складний особистий вибір до формальної технічної процедури.

