На Оріхівському напрямку українські військові збили інноваційний російський дрон-камікадзе

Український дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR" знищив рідкісний російський безпілотник зі штучним інтелектом "Клин". Про це повідомляє компанія-виробник перехоплювача.

Інцидент стався на Оріхівському напрямку, де військові 118 окремої механізованої бригади ЗСУ ліквідували «шахедоподібний» дрон-камікадзе. Це перше зафіксоване знищення «Клина», який росіяни презентували лише чотири місяці тому.

За даними виробника, орієнтовна вартість дрона «Клин» становить близько 35 тисяч доларів. Він має злітну вагу 13,5 кг, швидкість 108–300 км/год і бойову частину масою 5 кг, яка включає кумулятивну та фугасну боєприпасні системи та механізм повітряного підриву.

Ураження ворожого безпілотника демонструє ефективність українських систем перехоплення та захисту повітряного простору від новітніх російських дронів із штучним інтелектом.