Дніпро у небезпеці: тала вода і міські нечистоти забруднили головну артерію столиці

У Києві зафіксували скидання невідомої каламутної рідини в Дніпро поблизу Пішохідного мосту. Кадри з брудною плямою, що поширюється вздовж набережної, викликали резонанс у мережі. Експерти зазначають, що забруднення навряд чи пов’язане з виробництвом, оскільки в цьому районі немає заводів чи автомийок. Еколог Олександр Соколенко пояснив, що зміна кольору води спричинена роботою дренажної системи на правобережних схилах. Через різке потепління та танення снігу тала вода перемішується з глиною та брудом і потрапляє у дренаж, а звідти — прямо в Дніпро.

За словами фахівця, такі явища відбуваються щороку. Флора і фауна річки залишаються живими, проте постійне потрапляння вуличного бруду завдає суттєвої шкоди екосистемі головної артерії країни.

До річки потрапляють дорожня сіль та хімічні реагенти; бруд від автомобільних вихлопів; мікрочастинки гуми від коліс.

Забруднення надходить через низку колекторів, зокрема біля пам’ятника Магдебурзькому праву та через річка Либідь, що впадає у Дніпро в районі Телички без жодної очистки. Брудна течія поширюється на Жуків острів, Корчувате та Конча-Заспу.

Еколог зазначає, що в європейських містах дощову та талу воду не зливають у відкриті водойми: її зберігають у підземних резервуарах і використовують для поливу. Проте для Києва така модернізація поки що залишається неможливою, особливо в умовах війни.

Як повідомляло раніше ForUa, Білорусь готує майданчик для радіоактивних відходів за 50 км від Київщини.