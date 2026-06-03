США та Іран обмінялися ударами

Американські військові завдали ударів у рамках самооборони по іранському острові Кешм.

У CENTCOM заявили, що ці удари стали відповіддю на спроби атак Ірану на території Близького Сходу.



"Іран запустив кілька балістичних ракет у бік сусідніх країн регіону, однак жодна з них не влучила у ціль. Дві іранські ракети, випущені в бік Кувейту, не долетіли до мети або розпалися в повітрі, а три ракети, випущені в бік Бахрейну, були негайно перехоплені силами протиповітряної оборони США та Бахрейну", - зазначили в CENTCOM.



США завдали удару по іранському наземному пункту управління на острові Кешм, при цьому жоден американський військовослужбовець не постраждав.



Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його атаки на Кувейт були відповіддю на нахабну та відверту агресію з боку американських військ на острові Кешм. Корпус вартових ісламської революції стверджував, що випустив щонайменше 10 балістичних ракет у бік Кувейту.



Він додав, що ці атаки є початковою реакцією, попередивши про набагато сильніший удар у відповідь, який повинен наслідувати.



КВІР заявив, що завдав ударів по американських базах у регіоні та судні поблизу Ормузької протоки у відповідь на американську атаку на нафтовий танкер, пов'язаний з Іраном.



CENTCOM у відповідь на це спростував заяви Ірану про успішні удари по штаб-квартирі 5-го флоту США в Бахрейні та американській авіабазі в регіоні ракетами та дронами.



Усі іранські атаки на американські сили зазнали невдачі. Сили США залишаються пильними та готовими оборонятися від безпідставної іранської агресії", - повідомляє CENTCOM.

Фото: CENTCOM.