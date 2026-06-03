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Війна

ССО вдарили по нафтовому терміналу у Санкт-Петербурзі

ССО вдарили по нафтовому терміналу у Санкт-Петербурзі

У ніч на 3 червня українські Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил безпеки та оборони завдали ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу.

У ССО повідомили, що підрозділи Deep Strike спільно з СБУ, Силами безпілотних систем, ГУР та Держприкордонслужбою уразили один із найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі, розташований у порту Санкт-Петербурга.

Після серії ударів безпілотників на об'єкті спалахнули масштабні пожежі.

Підсанкційний термінал має 31 резервуар загальним обсягом 324 тисячі кубометрів. Його пропускна здатність становить 12,5 мільйона тонн на рік. Через нього перевалюють нафту, нафтопродукти, зріджений природний газ та інші рідкі хімічні речовини.

Фото: ССО.

 Автор: Галина Роюк

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