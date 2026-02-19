Білорусь готує майданчик для радіоактивних відходів за 50 км від Київщини

Влада Білорусі визначила місце для майбутнього пункту захоронення радіоактивних відходів. Об'єкт планують звести у селі Новоселки, що розташоване лише за 50 кілометрів від межі з Київською областю.

Деталі проекту

Майданчик призначений для тимчасового зберігання та подальшої утилізації відходів, що утворюються в процесі роботи Білоруської АЕС. Наразі проект перебуває на стадії планування, а до безпосереднього початку будівництва планують приступити за рік або два.

Ключові факти про об'єкт

Локація: село Новоселки (Гомельська область), критична близькість до українського кордону.

Призначення: ізоляція низько- та середньоактивних ядерних відходів.

Терміни: підготовчий етап триватиме до 2027-2028 років.

Ця ініціатива викликає занепокоєння через екологічні ризики для транскордонних територій та безпеку водних ресурсів регіону, оскільки об'єкт розташований у безпосередній близькості до зони впливу Чорнобильської АЕС.