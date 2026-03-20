Берлін спростив процес експорту зброї до Києва та країн Перської затоки

Уряд Німеччини запровадив тимчасове спрощення правил експорту окремих видів озброєнь, що насамперед стосується систем протиповітряної та морської оборони для України та низки країн Перської затоки. Про це повідомило Федеральне міністерство економіки та енергетики.

За словами міністерки Катаріни Райхе, таке рішення було ухвалене через іранські атаки на країни Перської затоки, які мають термінову потребу в системах ППО, водночас потреба України у військовій підтримці залишається стабільно високою.

Новий механізм дозволяє здійснювати постачання зброї без необхідності попереднього погодження кожної окремої заявки, що має суттєво пришвидшити процес експорту. Дозвіл поширюється на озброєння для протиповітряної та морської оборони, зокрема на засоби протидії морським мінам.

До переліку країн, для яких діятиме пришвидшена процедура, увійшли Україна, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман. Зазначені правила матимуть тимчасовий характер і діятимуть до 15 вересня 2026 року.

При цьому для компаній-експортерів зберігаються певні зобов'язання: вони повинні пройти реєстрацію, яку можна здійснити протягом 30 днів після першого постачання, а також подавати щомісячні звіти про проведені експортні операції.