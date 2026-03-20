Суд у Києві відсторонив комбрига Лисенка у справі про зловживання

Печерський районний суд Києва відсторонив від посади командира 43-ї окремої артилерійської бригади імени гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на ухвалу суду.

Згідно з документом, 19 березня суд розглянув клопотання слідчого Державного бюро розслідувань і задовольнив його. Суддя постановив відсторонити Лисенка від виконання обов’язків комбрига до 11 травня 2026 року.

Ухвалу можна оскаржити протягом п’яти днів. Вона набуде законної сили після завершення строку на апеляцію або після рішення суду апеляційної інстанції, якщо скаргу подадуть.

Повний текст рішення слідчого судді мають оголосити 23 березня.

За даними слідства, підозру Лисенку оголосили 17 березня. Правоохоронці вважають, що з вересня 2024 року він залучив сімох військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у власній нерухомості та у помешканнях родичів. Зокрема, йдеться про квартиру доньки та колишньої дружини в Черкасах, будинок сестри на Черкащині та житло на Київщині, яким користується сам посадовець.

Слідство також стверджує, що для прикриття цих дій командир звітував керівництву про нібито перебування військових у частині, де вони мали виконувати службові обов’язки. Попри це, їм продовжували нараховувати та виплачувати грошове забезпечення.