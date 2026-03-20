У США готують обмежений випуск монети з портретом Трампа

У США схвалили дизайн пам’ятної золотої монети із зображенням президента Дональда Трампа, яку планують випустити до 250-річчя незалежності країни 4 липня.

Як повідомляє The Guardian, відповідне рішення одноголосно підтримала Комісія з образотворчих мистецтв. Остаточні характеристики монети — зокрема номінал і розмір — ще визначають. Частина членів комісії виступає за максимально великий формат.

Скарбник США Брендон Біч заявив, що монета має символізувати «незламний дух країни й демократії», а портрет чинного президента назвав доречним для ювілейного випуску.

Водночас федеральний закон забороняє зображення живих президентів на валюті. У Монетному дворі пояснили, що випуск можливий за рішенням міністра фінансів Скотта Бессента. Монету планують виготовити обмеженим тиражем, однак її точні параметри поки не розкривають.

У США традиційно уникають зображення живих політичних діячів на офіційній валюті, щоб запобігти персоналізації державних символів. Винятки можливі лише для пам’ятних або колекційних випусків і потребують окремого рішення уряду. 250-річчя незалежности країни у 2026 році вже стало приводом для підготовки низки ювілейних проєктів, зокрема спеціальних монет і пам’ятних заходів.

Дональд Трамп відомий не лише політичною діяльністю, а й публічним стилем, який часто стає предметом критики. Зокрема, західні медіа його риторику нерідко характеризують як схильну до самовихваляння та перебільшення власних досягнень.

Критики також звертають увагу на його прагнення підкреслювати особисту значущість — від використання власного імені в бізнес-проєктах до подачі політичних рішень як історичних. У цьому контексті дискусія довкола пам’ятної монети, зокрема ідеї зробити її максимально великою, розглядається як продовження цього підходу.