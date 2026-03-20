Адміністрація Трампа може піти на окупацію ключового нафтового острова Ірану - Axios

Адміністрація президента США Дональд Трамп розглядає можливість окупації або блокади іранського острова Харк, щоб змусити Тегеран розблокувати судноплавство в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, острів Харк має ключове значення для нафтової галузі Ірану, забезпечуючи до 90% експорту сирої нафти. Його захоплення може призвести до прямого військового зіткнення за участи США, тому такий сценарій розглядають лише після подальшого послаблення іранських сил у регіоні.

Джерела зазначають, що на підготовку до можливої операції може знадобитися близько місяця додаткових ударів по іранській інфраструктурі, після чого США могли б використати контроль над островом як важіль у переговорах.

Операція потребуватиме залучення додаткових сил: у регіон уже прямують три підрозділи морської піхоти США, а Пентагон і Білий дім розглядають можливість подальшого нарощування військової присутности.

Один із високопосадовців адміністрації заявив, що головною метою є відкриття Ормузької протоки. За його словами, якщо для цього знадобиться захоплення острова або навіть операція на узбережжі Ірану, такий варіант не виключають, однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Водночас, як зазначає Axios, немає гарантії, що контроль над островом Харк змусить Іран погодитися на умови США.

На тлі ескалації кілька країн, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія, засудили дії Ірану щодо обмеження судноплавства в Ормузькій протоці та закликали Тегеран утриматися від подальших кроків, які можуть загострити ситуацію.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока залишається відкритою для більшості країн, але обмеження діють для суден США та Ізраїлю. У відповідь Трамп заявив, що низка держав може направити військові кораблі до регіону для забезпечення безпеки судноплавства.