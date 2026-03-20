Шість країн допоможуть розблокувати Ормузьку протоку

Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про готовність зробити свій внесок у зусилля щодо забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Лідери країн рішуче засудили атаки Ірану на цивільні об'єкти та комерційні судна, наголосивши на необхідності негайного припинення цих дій.



"Відповідно до Резолюції 2817 Ради безпеки ООН, ми наголошуємо, що таке втручання в міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергії становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У зв'язку з цим ми закликаємо до негайного всеосяжного мораторію на напади на цивільну інфраструктуру, включаючи нафтогазові установки", - йдеться у спільній заяві лідерів країн.



Вони висловили готовність стабілізувати енергетичні ринки, зокрема шляхом співпраці з країнами-виробниками для збільшення видобутку.

Фото: nfront.org.ua