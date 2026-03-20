Орбан вважає, що ЄС не виживе без енергоресурсів Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає позицію ЄС щодо відмови від російської нафти божевільною, оскільки у нинішній ситуації ЄС не виживе без енергоресурсів Росії.

"Річ у тім, що саме зараз у двері стукає глобальний дефіцит нафти. Тож поведінка та стратегія європейців у цьому питанні просто божевільні. Нам, безперечно, потрібна російська нафта. Ми не зможемо вижити в цій ситуації, яка за таких умов стає дедалі серйознішою, без залучення російських паливних ресурсів. Європа не зможе вижити без цього", – заявив Орбан.



Він звинуватив Брюссель у тому, що той прагне зміни уряду в Угорщині на прийдешніх парламентських виборах 12 квітня, повідомляє "Європейська правда".



"Тут, у Брюсселі, багато хто, особливо з ЄНП, вважає, що єдиний вихід із цієї ситуації – це поразка національного уряду на виборах і формування проукраїнського уряду. І цей новий проєвропейський уряд, проукраїнський уряд, піде тим шляхом, яким йдуть інші, тобто надаватиме гроші та військове обладнання українцям. Вони навіть фінансують угорську опозицію, щоб змінити національний уряд на проукраїнський", – сказав Орбан.