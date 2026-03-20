У ТЦК прокоментували стрілянину під час перевірки документів в Одесі

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував відео, яке поширили у соцмережах, із затриманням чоловіка та звуком пострілу. Інцидент стався 17 березня у Пересипському районі Одеси.

Відповідну заяву оприлюднили 20 березня на сторінці установи у Facebook.

За інформацією ТЦК, під час перевірки військово-облікових документів спільна група оповіщення виявила чоловіка, якого розшукують за підозрою у самовільному залишенні військової частини. Після вимоги пройти для з’ясування обставин він спробував утекти, однак його затримали із застосуванням передбачених законом заходів фізичного впливу.

У відомстві зазначили, що під час інциденту сторонні особи почали втручатися у дії військовослужбовців, не знаючи обставин: застосовували фізичну силу, сльозогінний газ і намагалися заблокувати службовий транспорт. У відповідь один із військових здійснив попереджувальний постріл у повітря зі стартового пістолета, щоб припинити конфлікт.

У ТЦК наголосили, що такі дії були вимушеними і дозволили стабілізувати ситуацію, завершити затримання та передати чоловіка правоохоронцям у встановленому порядку.

Наразі за фактом події призначено службову перевірку, зокрема щодо правомірності використання шумового пристрою. Також у відомстві підкреслили, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців передбачає юридичну відповідальність.

Відео інциденту з’явилося у місцевому телеграм-каналі 17 березня. На ньому чути постріл, нецензурну лексику та видно людей, які фіксують рух білого мікроавтобуса.