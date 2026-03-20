Без США НАТО – це паперовий тигр! – Трамп

Президент США Дональд Трамп критично висловився на адресу союзників з НАТО у зв'язку з позицією щодо Ірану, заявивши, що без США Альянс стане паперовим тигром. Про це йдеться у його новому дописі у соцмережі Truth Social.

"Без США НАТО — це паперовий тигр! Вони не хотіли приєднатися до боротьби, щоб зупинити ядерний Іран", — написав американський президент.

Глава Білого дому повідомив, що коли вже боротьба виграна військовим шляхом, і партнерам майже нічого не загрожує, вони почали скаржитися на високі ціни на нафту, які змушені платити. Водночас, не хочуть допомогти у відкритті Ормузької протоки.

Йдеться про простий військовий маневр, що є єдиною причиною високих цін на нафту, пояснив він.

Трамп повідомив, що для решти союзників по НАТО розблокування Ормузької протоки було б "простим" і пов’язано із малим ризиком.

Наприкінці допису американський лідер попередив партнерів по Альянсу: "Боягузи — ми це запам’ятаємо!".

