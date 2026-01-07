﻿
Культура

Голлівудська еміграція: ще одна знаменитість залишає США

Американська акторка Анджеліна Джолі планує залишити США і вже почала позбуватися свого майна. Вона виставила на продаж маєток у Лос-Анджелесі, де мешкала з 2016 року, і потай показує його потенційним покупцям, повідомляє видання People. За словами інсайдерів, Джолі нібито збирається переїхати до Європи, де можна краще зберегти конфіденційність, а її дітям легше уникати папараці.

Точна дата переїзду Джолі поки невідома. За умовами угоди з колишнім чоловіком Бредом Піттом, акторка має залишатися у Лос-Анджелесі до досягнення дітьми повноліття. Наймолодшим дітям Джолі 12 липня виповниться 18 років, тож, ймовірно, саме після цього вона вирушить до Європи.

Фахівці відзначають, що Джолі не єдина зірка Голлівуду, яка розглядає можливість виїзду зі США. За останні роки кілька акторів та відомих режисерів почали шукати житло за кордоном, пояснюючи це бажанням уникнути публічності та віднайти спокійніше життя для себе та своїх сімей.

Як повідомляло раніше ForUa, Джордж Клуні з сім’єю отримали французьке громадянство.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

ГоллівудАнджеліна Джоліеміграція з СШАпублічністьпапараці
