Чашка здоров'я: нове дослідження кардинально змінює ставлення до кави

Тривалі дискусії про те, чи шкодить кава серцю, отримали нові наукові докази. Дослідники з провідних університетів США, Австралії та Канади з'ясували: помірне споживання напою з кофеїном не лише не підвищує ризик фібриляції передсердь, а й може стати інструментом профілактики.

Результати роботи міжнародної групи вчених опубліковані в авторитетному медичному виданні JAMA Network.

Ключові висновки дослідження

Відсутність ризику: Помірне вживання кави не провокує розвиток серцевої аритмії.

Захисний ефект: Одна чашка кави на день здатна суттєво знизити ризик рецидиву фібриляції передсердь.

Питання доз: Вплив надмірного споживання кофеїну (дуже високих доз) поки залишається остаточно не вивченим.

Хід експерименту: кава проти утримання

Раніше каву часто вносили до списку «заборонених» продуктів для людей із хворобами серця. Щоб перевірити це твердження, науковці провели рандомізоване клінічне дослідження за участю 200 пацієнтів, які мали стійку фібриляцію передсердь і пройшли процедуру кардіоверсії.

Учасників розділили на дві групи терміном на шість місяців:

Перша група: Щодня випивала щонайменше одну чашку кави з кофеїном. Друга група: Повністю відмовилася від кави та будь-яких продуктів, що містять кофеїн.

Ризик рецидиву знизився на 39%

Результати спостережень виявилися несподіваними для багатьох скептиків. У групі «кавоманів» рецидив аритмії стався у 47% пацієнтів, тоді як серед тих, хто повністю відмовився від кофеїну, цей показник сягнув 64%.

Висновок дослідників: Регулярне споживання кави знизило ризик повторного порушення серцевого ритму на 39%.

Хоча помірне споживання демонструє очевидну користь, вчені наголошують, що це не є закликом до безконтрольного пиття кави у великих кількостях, оскільки межа між користю та потенційною шкодою від надвисоких доз ще потребує додаткового вивчення.