Після Абу-Дабі, перед Абу-Дабі: за якою траєкторією рухається мирно-перемовний віз

У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський, апелюючи до доповіді української перемовної групи, яка провела серію зустрічей в ОАЕ з американськими та російськими представниками, заявив про продовження ближчими днями дипломатичної лінії у зазначеному форматі. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Напередодні українська переговорна делегація доповіла президенту Зеленському після візиту до ОАЕ про те, що вже цього тижня готуються нові тристоронні зустрічі. «Згідно з доповіддю, на зустрічах в Абу-Дабі сторони обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи», - не вдаючись у деталі, розповів глава держави.

Принагідно нагадаємо, що дводенний раунд перемовин відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня. Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на офіційного представника США повідомив, що продовження тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах заплановано на неділю 1 лютого. Водночас про те, що посадовці торкалися економічних і військових питань, а також того, «яку частину української території Росія продовжить утримувати після війни», повідомили Politico двоє американських чиновників.

Вищезгадане Axios натомість передає, що під час зустрічі обговорювали російські територіальні претензії на Донбасі, Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) та необхідні кроки з деескалації з обох сторін, «щоб переконатися, що війна завершена і не відновиться». «Обговорювалося все. Ніхто не уникав обговорення жодного питання з жодного боку. Жодне питання не залишилося поза увагою, і нам не довелося нікого підштовхувати. Усі ставилися одне до одного з повагою, тому що люди справді шукали рішення», - цитує видання одного з американських посадовців.

«Джаред Кушнер, Стів Віткофф та інші члени американської делегації переміщалися між кімнатами, де відбувалися засідання російсько-української робочої групи. Наприкінці другого дня переговорів три команди сіли разом на спільний обід. У якийсь момент усе виглядало майже так, ніби ми друзі. У мене з’явилося відчуття надії. Усе пройшло настільки добре, наскільки це було можливо. Ми задоволені тим, як зараз складається ситуація», - додав співрозмовник видання.

Окремо Axios цитує одного з обізнаних американських можновладців, який вважає, що «ми дуже близькі до зустрічі Путіна та Зеленського». За словами цього посадовця, якщо на наступній тристоронній зустрічі в Абу-Дабі буде досягнуто більшого прогресу, за нею може відбутися зустріч сторін у Москві або Києві.

Коментуючи саме цей конкретно взятий тематичний кейс, політолог Максим Ялі зазначає: «Американці реально перебувають у паралельній реальності. Путін у Києві… У Києві, де після чергового обстрілу сотні тисяч сидять без тепла, води та світла вже тижнями. Так і бачу, як він покладає квіти на цвинтарі, де поховано українських воїнів, які були вбиті за його наказом. Чи Зеленський у Москві. Перед майбутніми президентськими виборами. Після десятків тисяч вбитих мирних жителів, зруйнованих міст, мільйонів біженців... Уявляєте такий сценарій? Я – ні».

«Американські ЗМІ пишуть, мовляв, переговори в Абу-Дабі стали критично важливим кроком для переходу до наступної стадії. На думку одного з американських посадовців, чергова тристороння зустріч в Абу-Дабі може відкрити шлях до проведення переговорів безпосередньо в Москві або в Києві. Хай там як, але питання територій не вирішено, компромісу немає. І в цих умовах зустріч на будь-якому рівні не має сенсу... Треба їх пиз.... бити до стану порозуміння. Інакше ніяк», - акцентує своєю чергою політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов.

Дійсно, наразі зустріч по лінії Зеленський-Путін, виглядає, м’яко кажучи, примарною з багатьох причин. До речі, коментуючи перемовний трек в Абу-Дабі, нинішній очільник Банкової про ймовірне рандеву з кремлівським візаві не сказав ані слова. Натомість путінський речник Пєсков у понеділок, 26 січня констатував: «Було б помилково розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота. І, так, навряд чи на цих переговорах можлива якась дружелюбність».

І якщо зустріч ближчим часом президента України та кремлівського диктатора з низки об’єктивних та суб’єктивних причин дійсно видається чимось з категорії фантастики, то цілком «приземлені» нагальні і принципово важливі для Києва питання також буксують, попри оптимістичні сигнали Банкової.

Зокрема, минулої неділі, 25 січня, перебуваючи з офіційним візитом у Литві, на спільній з президентом Науседою пресконференції Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів готовий до підписання: «Документ готовий на 100 відсотків, ми очікуємо від партнерів, готовності, дати та місця, коли ми його підпишемо». За словами чинного гаранта української Конституції, угоду також окремо мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада відповідно.

Окремо президент згадав про європейську частину гарантій безпеки. У них, за словами Зеленського, мають бути зафіксовані результати роботи «коаліції рішучих» та дата набуття членства в ЄС.

Втім, як наголошує Politico, Білий дім переконаний в тому, що саме гарантії безпеки для України з боку США «мають більше значення, ніж європейські, попри відмову Вашингтона відправляти військових для моніторингу припинення вогню».

«Представники Міністерства оборони США кажуть, що американські зобов’язання включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, польоти дронів для моніторингу лінії розмежування та логістичну підтримку. Саме західні гарантії безпеки для України в будь-якому повоєнному сценарії стали одним із головних каменів спотикання в переговорах. Європейські країни наполягають на невеликій присутності військ в Україні для контролю режиму припинення вогню, і очолюють ці зусилля Франція та Німеччина. Проте США знецінюють ці європейські зобов’язання, зазначаючи, що вирішальними є саме американські гарантії безпеки», - підкреслює Politico. Видання принагідно цитує неназваного представника адміністрації Трампа: «Зусилля «коаліції охочих» - це, звісно, добре. У них було кілька гелікоптерів, кілька військових і кілька гарантій тут і там, але якщо поговорити серйозно з українцями, то насправді мають значення саме американські гарантії безпеки».

«Нас «годують» підготовкою гарантій безпеки від США – угода, мовляв, готова. Заманюють у світ процвітання України з 800 млрд доларів США. А що таке «формула Анкоріджа» з рішенням «територіального питання» ніхто не пояснює. А в цьому і є головна проблема: чи Україна залишиться суверенною, чи нас «нагнуть» і будуть надалі розмовляти з нами лише в такій позиції. Переговори в Абу-Дабі - це якась розмова про «кота в мішку». Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально. Те, що сьогодні переговорникам здається найкращим з можливих варіантів, може настільки бути відірваним від реалій сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку неможливості виконання обіцяного. Сподіваюся, у наших є повне розуміння цього моменту», - застерігає дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий.

Поки ж у західних ЗМІ з’явилася цікава інформація про те, що гарантії безпеки для України з боку Вашингтона нібито залежатимуть від згоди Києва на територіальні поступки. Щоправда, у Білому домі це оперативно спростували.

«Це абсолютна неправда. Єдина роль США в процесі мирного врегулювання — це звести дві сторони разом, щоб укласти угоду», — сказала заступник представника Білого дому Ганна Келлі газеті The Financial Times.

Тим не менш, це не відміняє головного: наразі усім, окрім хіба американських посадовців, очевидно, що країна-агресорка й надалі імітує прагнення до миру і перемовний «сад» насправді, як був, так і залишається переповненим яблуками розбрату, тоді як реальних точок дипломатичного дотику не знайти днем з вогнем.