Іран готовий до компромісу задля запобігання війни з США

Іран дав зрозуміти, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми, якщо США скасують санкції та визнають право країни на мирне збагачення урану. Таким чином Тегеран намагається запобігти можливому військовому удару Вашингтона.

За словами високопоставленого іранського чиновника, після двох раундів переговорів сторони досі не узгодили деталі — зокрема масштаб та послідовність скасування санкцій США. Проте Іран уперше запропонував нові компроміси після минулотижневих переговорів, коли розбіжності між сторонами були особливо гострими, повідомляє Reuters.

Зокрема, Тегеран готовий:

- частину найбільш збагаченого урану відправляти за кордон, а іншу — розбавляти;

- брати участь у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану;

- надати американським компаніям можливість участі у великих нафтових та газових проєктах Ірану в рамках економічного пакета.

У відповідь Іран очікує визнання США права на мирне збагачення урану та скасування економічних санкцій. Чиновник підкреслив, що хоча розбіжності все ще існують, є шанс на проміжну угоду, оскільки переговори тривають.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що очікує на зустріч зі спецпредставником США Стів Віткофф у Женеві в четвер і назвав шанс на дипломатичне вирішення «хорошим».

Аналітики вважають, що пропозиції Ірану свідчать про спробу зберегти дипломатичні відносини і уникнути прямого військового конфлікту зі США.

Як повідомляло раніше ForUa, США стягують на Близький Схід найбільше авіаційне угруповання з 2003 року.