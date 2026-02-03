﻿
Суспiльство

Кількість молодих людей в Україні зменшилася майже на третину

До повномасштабного вторгнення в Україні проживало близько 10 мільйонів молодих людей, зараз їх кількість становить приблизно 7,6 мільйона, повідомила міністерка культури та віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна.

За її словами, українська молодь за останні роки пережила надзвичайні випробування: війну, втрати, вимушене переміщення, повітряні тривоги та ускладнене навчання. «Але вони як ніхто показують нам відповідальність, силу й лідерство», — зазначила Бережна.

Міністерка також наголосила, що безпека української молоді має стати пріоритетом для всього світу, а захист України, підтримка у боротьбі з агресором і санкції проти Росії — найефективніші інструменти.

Як повідомляло раніше ForUa, українських підлітків масово готуватимуть до війни.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

молодьвійна в Україніукраїнська молодьБережна
