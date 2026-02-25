Благодійник Олексій Юренко роздає у Києві гарячі обіди

У столиці триває виїзна благодійна ініціатива засновника Благодійного фонду «МІЛА» Олексія Юренка. Команда вже двічі організувала роздачу гарячих обідів для людей, які через погодні умови та складні життєві обставини не можуть дістатися до пунктів незламності та центрів підтримки.



Перші два виїзди відбулися у Шевченківському районі Києва. У сквері людям роздавали гарячий борщ і макарони по-флотськи. За словами організаторів, акцію спланували з урахуванням зимових умов — ожеледиці та складної ситуації з пересуванням містом.

Окрім цього, у громадській приймальні Олексія Юренка працює пункт обігріву. Тут можна зігрітися, випити чаю, пригоститися солодощами та підзарядити мобільні телефони.

«Ми розуміємо, що не кожен зараз може дійти до нашої приймальні. Тому вирішили приїжджати самі — туди, де люди потребують підтримки. Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, і це теж впливає на повсякденне життя киян. У такі моменти важливо бути поруч», — зазначив Олексій Юренко.

За його словами, під час другого виїзду люди вже впізнавали команду та запитували, коли відбудеться наступна роздача.



«Коли нас питають, коли ми приїдемо знову, — це означає, що ініціатива потрібна. Для нас важливо не лише нагодувати, а й поспілкуватися, вислухати, підтримати», — наголосив благодійник.

Також у фонді повідомили, що найближчим часом планують організувати виїзди у Шевченківському районі столиці.