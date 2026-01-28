Фінансова допомога Україні розколює ЄС

У Євросоюзі тривають обговорення нового механізму розподілу фінансової допомоги Україні, який може змінити баланс всередині спільнотиє. Берлін пропонує прив’язувати витрати за майбутньою позикою Україні в розмірі 90 мільярдів євро до обсягу двосторонньої допомоги, яку країни ЄС вже надали Києву, повідомляє Euractiv. Ініціатива передбачає, що держави, які зробили найбільший внесок, отримають відповідну винагороду під час розподілу фінансового навантаження.

З цієї суми 60 мільярдів євро планують спрямувати на військову підтримку України, а 30 мільярдів — на закриття бюджетного дефіциту, що може створити ризик нестачі коштів уже навесні.

Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року стала найбільшим донором України, надавши близько 25 мільярдів євро. Для порівняння: Франція виділила 7,5 мільярда євро, а Італія — 2,7 мільярда євро.

Очікується, що країни з меншими внесками (зокрема Франція та Італія) відреагують негативно на ініціативу Німеччини.

Нагадаємо, що в грудні лідерам ЄС не вдалося домовитися про використання заморожених російських активів для фінансування України. Натомість ухвалено рішення про надання Києву кредиту під гарантії бюджету ЄС до 2027 року.

Один із дипломатів припустив, що коригування правил витрат може стимулювати країни ЄС активніше підтримувати Україну, що відповідає спільним інтересам союзу. Обговорення питання заплановано на зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

