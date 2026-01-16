В Україні знову ставлять навчання на паузу

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення щодо продовження зимових канікул та можливого переходу на дистанційне навчання в закладах освіти у зв’язку з безпековою ситуацією в країні.

У міністерстві зазначили, що через наслідки надзвичайної ситуації уряд вирішив тимчасово припинити очний освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти — залежно від безпекової ситуації в конкретному регіоні.

Обласним військовим адміністраціям та іншим центральним органам виконавчої влади доручено вжити необхідних заходів, зокрема: перейти на дистанційну форму навчання або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Окремо зазначається, що Київська міська державна адміністрація також має продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Водночас рішення щодо роботи столичних закладів дошкільної освіти ухвалюватимуться на місцях з урахуванням поточної ситуації.

