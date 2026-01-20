Зафіксовано рекордний інтерес іноземців до вивчення української мови

За даними дослідження платформи Preply, торік українська мова стала предметом вивчення серед іноземців у 107 країнах. Найбільший інтерес спостерігається у США, Великобританії, Німеччині та Польщі.

52% іноземних студентів вивчають українську для спілкування та подолання мовних бар’єрів, а 20% – заради кар’єрних можливостей та працевлаштування.

Серед мов, які користуються популярністю в Україні, на першому місці залишається англійська (64%). Також затребувані іспанська, німецька, французька та польська.

На світовому рівні найпопулярнішими є англійська, іспанська та французька. При цьому спостерігається зростання інтересу до азіатських мов: японської, арабської та корейської, що пов’язують із культурними тенденціями та розвитком бізнес-зв’язків із регіоном.

Експерти відзначають, що популярність української серед іноземців зумовлена як культурними, так і практичними факторами, зокрема бажанням спілкуватися та працювати в Україні.

