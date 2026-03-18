«Кешбек на пальне»: Уряд 20 березня вводить державну програму

В Україні з 20 березня стартує державна програма "Кешбек на пальне", в рамках якої громадяни зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях. Відповідну ініціативу підтримав Кабінет міністрів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, йдеться про знижки на пальне тільки на тих автозаправних станціях, які будуть долучені до програми. А саме:

15% — на дизельне пальне (ДП);

10% — на бензин;

5% — на автомобільний газ.

Таке рішення покликане дозволити заощадити покупцям від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимально громадяни зможуть розраховувати до 1000 грн суми кешбеку на пальне на одну людину за місяць.

Відповідна програма буде актуальною лише до 1 травня 2026 року в межах "Національного кешбеку". Список АЗС, долучених до ініціативи, оприлюднять на офіційних ресурсах програми.

Тим, хто користується "Національним кешбеком", компенсацію нарахують автоматично під час оплати карткою. Для того, щоб долучитися, необхідно буде відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у застосунку "Дія".

Отримані кешбек-кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку захисників.

"Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм", — додала Свириденко.