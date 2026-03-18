Полiтика

У МЗС прокоментували паузу у тристоронніх переговорах України-США-РФ

Тристоронні переговори між делегаціями України, Сполучених Штатів та Росії надалі перебувають на паузі через ситуацію на Близькому Сході. Однак команди продовжують комунікувати щодня.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами представника українського МЗС, тристоронні консультації вже неодноразово переносили і станом на зараз вони також перенесені. Проте від перемовин не відмовилися, вони не скасовані.

"Просто вони відтерміновані в часі. Тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити. Дійсно увага США зараз повністю сконцентрована на Близькому Сході. І в таких умовах. Тому на паузі зараз переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня", — пояснив речник.

Тихий зазначив, що робочі контакти продовжують відбуватися, однак для того, щоб "просувати цей процес потрібні зустрічі, в ідеалі зустріч лідерів".

Він також додав, що російська сторона не демонструє готовності до дипломатичного процесу.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МЗС Українитристоронні переговориросійсько-українська війнаСША-Росія-Україна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Затриманого у Варшаві археолога Бутягіна можуть передати Україні
Свiт 18.03.2026 16:00:14
Затриманого у Варшаві археолога Бутягіна можуть передати Україні
Читати
Велика Британія змінює курс: кінець епохи беззаперечного лідерства США
Головне 18.03.2026 15:53:30
Велика Британія змінює курс: кінець епохи беззаперечного лідерства США
Читати
«Уралхім» знову у вогні: українські дрони вдруге за місяць «навідали» стратегічний завод у РФ
Війна 18.03.2026 15:30:06
«Уралхім» знову у вогні: українські дрони вдруге за місяць «навідали» стратегічний завод у РФ
Читати

Популярнi статтi