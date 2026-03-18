У МЗС прокоментували паузу у тристоронніх переговорах України-США-РФ

Тристоронні переговори між делегаціями України, Сполучених Штатів та Росії надалі перебувають на паузі через ситуацію на Близькому Сході. Однак команди продовжують комунікувати щодня.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами представника українського МЗС, тристоронні консультації вже неодноразово переносили і станом на зараз вони також перенесені. Проте від перемовин не відмовилися, вони не скасовані.

"Просто вони відтерміновані в часі. Тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити. Дійсно увага США зараз повністю сконцентрована на Близькому Сході. І в таких умовах. Тому на паузі зараз переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня", — пояснив речник.

Тихий зазначив, що робочі контакти продовжують відбуватися, однак для того, щоб "просувати цей процес потрібні зустрічі, в ідеалі зустріч лідерів".

Він також додав, що російська сторона не демонструє готовності до дипломатичного процесу.