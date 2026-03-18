Армія оборони Ізраїлю ліквідувала міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба

У ніч на 18 березня ізраїльські Військово-повітряні сили ліквідували міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба під час цілеспрямованого удару в Тегерані. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

У 2021 році колишній верховний лідер Алі Хаменеї призначив Хатіба очільником Міністерства розвідки Ірану.

Під його керівництвом відомство стало ключовим інструментом для проведення внутрішніх репресій та координації терористичної діяльності іранського режиму.

Іранська розвідка використовує сучасні технології для шпигунства та проведення таємних операцій у всьому світі. Головними цілями відомства є Держава Ізраїль, а також іранські громадяни, за якими ведеться постійне спостереження.

Як очільник розвідки, Хатіб став ключовою фігурою в придушенні загальнонаціональних протестів в Ірані, будучи відповідальним за масові арешти та вбивства активістів. Він особисто керував репресіями проти громадян під час протестів на честь Махси Аміні у 2022–2023 роках.

Крім цього, Хатіб координував терористичні атаки іранської розвідки на ізраїльські та американські цілі по всьому світу. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися напади на об’єкти всередині Ізраїлю під час операції "Ревучий лев".

Раніше Хатіб обіймав низку відповідальних посад у розвідці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), де зарекомендував себе як один із провідних фахівців зі збирання інформації.

В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що ЦАХАЛ продовжуватиме операції проти командирів іранського терористичного режиму.