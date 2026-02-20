62 школи та 10 дитсадків Києва залишаються без тепла

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила, що через пошкодження Дарницької ТЕЦ (ТЕЦ‑4) без теплопостачання залишаються 14% столичних освітніх закладів, серед них — 62 школи.
Для забезпечення навчального процесу місто застосовує два механізми:
Дистанційне навчання — зараз 39 шкіл працюють онлайн, що охоплює близько 15% учнів.
"Освітня міграція" — переведення учнів до шкіл із стабільним теплопостачанням.
У КМДА наголошують, що навчання у холодних приміщеннях суворо заборонене. Зокрема, у деяких районах столиці вже перевели початкові класи до інших шкіл:
Дарницький район — 6 класів
Дніпровський район — 2 класи
Печерський та Голосіївський райони — по 4 класи
Шевченківський район — 7 класів
Також тимчасово перемістили дітей з 10 дитсадків.
Департамент освіти додатково перевіряє температурний режим у школах, щоб ухвалювати рішення про формат навчання вчасно.
Як повідомляло раніше ForUa, тепло повернулося у 2600 будинків киян, але ще 1100 залишаються холодними.
Автор: Тетяна Андрійко