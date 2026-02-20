﻿
Столиця

62 школи та 10 дитсадків Києва залишаються без тепла

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила, що через пошкодження Дарницької ТЕЦ (ТЕЦ‑4) без теплопостачання залишаються 14% столичних освітніх закладів, серед них — 62 школи.

Для забезпечення навчального процесу місто застосовує два механізми:

Дистанційне навчання — зараз 39 шкіл працюють онлайн, що охоплює близько 15% учнів.

"Освітня міграція" — переведення учнів до шкіл із стабільним теплопостачанням.

У КМДА наголошують, що навчання у холодних приміщеннях суворо заборонене. Зокрема, у деяких районах столиці вже перевели початкові класи до інших шкіл:

Дарницький район — 6 класів

Дніпровський район — 2 класи

Печерський та Голосіївський райони — по 4 класи

Шевченківський район — 7 класів

Також тимчасово перемістили дітей з 10 дитсадків.

Департамент освіти додатково перевіряє температурний режим у школах, щоб ухвалювати рішення про формат навчання вчасно.

Як повідомляло раніше ForUa, тепло повернулося у 2600 будинків киян, але ще 1100 залишаються холодними.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

