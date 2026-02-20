Китай знайшов новий маршрут постачання дронів до Росії

Тоталітарний Китай постачає безпілотники до Росії обхідним шляхом через Таїланд. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані митної статистики та джерела, обізнані з ситуацією.

За інформацією агентства, з 2022 року різко зріс експорт безпілотників із Таїланду до Росії. Ця динаміка збігається зі збільшенням поставок дронів із Китаю до Таїланду. Джерело Bloomberg зазначило, що на цю тенденцію звернули увагу українські посадовці.

Упродовж 11 місяців минулого року Росія імпортувала з Таїланду безпілотники на суму $125 млн. Це становить близько 88% усього експорту дронів із Таїланду та майже у вісім разів перевищує обсяги закупівель роком раніше. Для порівняння, у 2022 році Таїланд експортував безпілотники менш ніж на $1 млн, і жодна з цих поставок не була спрямована до Росії.

Водночас у 2025 році Китай поставив до Таїланду безпілотники на $186 млн, що, за оцінкою Bloomberg, свідчить про формування нового логістичного ланцюга.

Генеральний директор митного департаменту Таїланду заявив, що експорт дронів китайського виробництва з країни здійснюється законно. За його словами, тайське законодавство не зобов’язує імпортерів декларувати кінцеву мету використання безпілотників.

Як зазначає Bloomberg, Таїланд став важливим каналом постачання після того, як західні країни почали посилювати контроль за попередніми маршрутами через Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан.